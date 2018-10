Irama: «Sogno un futuro da cantautore»

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Sulla copertina di Giovani (Warner) - in uscita oggi - fa il duro, ma per esigenze di scena. Serpenti tatuati scorrono lungo il suo corpo pallido, ma «il tutto nasce dalla passione per i simboli degli antichi egizi». Insomma, Irama sa il fatto suo, e pure i suoi produttori. «A dire la verità su come sono fatto ci sono le mie canzoni», dice l'ultimo vincitore del talent Amici che, nonostante il successo dell'Ep Plume e i doverosi radio tour e instore tour, si è ritagliato il tempo, («questa estate, in Salento, in mezzo al nulla e alla pace»), per realizzare il suo nuovo album. Un disco dove esplodono vari generi, dal soul, all'hip-hop al cantautorale e dove la parola chiave è proprio Giovani, canzone guida insieme a Bella e rovinata. «Come mi vedo tra 10 anni? - spiega Irama - Sempre nella musica, perché non so fare altro e, spero, cantautore stimato. Sono cresciuto con tanta musica, dai Jethro Tull al rap, ma una vera passione l'ho sempre avuta per Guccini e De André: loro, oggi, suonano più giovani e rivoluzionari di tanti giovani». (F. Cos.)