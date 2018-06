Irama batte Carmen all'ultima canzone

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaA volte la seconda possibilità è davvero migliore della prima. A vincere la diciassettesima edizione di Amici è Irama con il 63% dei voti. Il risultato più gettonato dai pronostici della vigilia. «Stasera mentre salivo sul palco commenta a caldo il cantante - ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a lei. È un onore vincere questa coppa, È stato un percorso incredibile, la musica è la cosa più cara che ho e tu Maria sei una persona speciale. Spero sia qualcosa di bello per tutti noi». «Sorridi e goditi la vittoria», lo incoraggia la De Filippi.Nome d'arte di Filippo Maria Fanti, Irama, protagonista ieri di un duetto con Elisa sulle note di Monster, ha 22 anni e vive a Monza con la madre, il padre e la sorella. Ha cominciato a scrivere canzoni a 7 anni e musicalmente è cresciuto ascoltando i cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione giovani, poi più nulla. Entrato a far parte di un'etichetta discografica prestigiosa è rimasto fermo per quasi un anno, per questo ha deciso di rimettersi in gioco, partire da zero e iscriversi alla scuola di Amici. La sua caparbietà è forza di volontà gli hanno dato ragione, a lui il primo premio da 150 mila Euro in gettoni d'oro.Secondo posto per Carmen Ferrari, anche per lei il percorso nella scuola non è stato semplice, ma ha combattuto fino all'ultima nota, la sua performance durante la finale è stata un crescendo di emozioni. A lei va la Borsa di studio ECampus per un corso di laurea triennale del valore di 12 mila euro.Terzo classificato Einar Ortiz, nato a Cuba ma vive in provincia di Brescia, nasce come operaio in una fabbrica che produce filo diamantato per tagliare il marmo, il suo è stato un percorso incredibile. Ha studiato canto nella scuola ed ha un disco in classifica. Quarta classificata la ballerina americana Lauren che in realtà è quella che ha vinto più di tutti in questa edizione: si è aggiudicata la categoria ballo, la De Filippi l'ha messa sotto contratto il prossimo anno per entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti e si è anche aggiudicata il Premio Vodafone della critica del valore di 50 mila euro in gettoni d'oro.riproduzione riservata ®