IRA SENZA APPELLO

Sofia UnicaDa quattordici a cinque anni. È stata drasticamente ridotta dai giudici della Corte di Appello di Roma la condanna di Antonio Ciontoli, che nella notte fra il 17 e il 18 marzo 2015 uccise il giovane Marco Vannini con un colpo di pistola. I giudici hanno confermato invece la condanna a 3 anni per la moglie dell'uomo, Maria Pezzillo e i due figli della coppia, Martina e Federico con l'accusa di omicidio colposo. Assolta invece Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, accusata di omissione di soccorso.La famiglia Vannini, alla lettura della sentenza, è esplosa in urla e gridi: «È una vergogna, che schifo, venduti», fra le parole più forti che hanno riecheggiato nell'aula del Tribunale. La madre di Marco, Marina, alla lettura è esplosa di collera: «Non c'è Stato per Marco» ha urlato, prima di essere allontanata dall'aula. Già in primo grado la mamma aveva dichiarato di non «sentirsi più cittadina italiana». Aveva anche gettato la tessera elettorale per protesta.Marco Vannini fu ucciso da un colpo partito dalla pistola Beretta sparato da Antonio Ciontoli, allora 49enne maresciallo della Marina Militare e dei servizi segreti: l'omicidio avvenne nella casa della famiglia Ciontoli, la cui figlia Martina era fidanzata con il ragazzo. Secondo le ricostruzioni, Marco si stava lavando nel bagno della casa, quando entrò Ciontoli per prendere l'arma da un armadietto: a quel punto dalla Beretta partì un colpo che colpì il giovane in circostanze mai chiarite. Come poco chiare sono state le motivazioni per cui i soccorsi furono chiamati con molto ritardo e che hanno portato tutta la famiglia Ciontoli ad essere indagati per omicidio volontario, con l'ipotetica aggravante del dolo eventuale.riproduzione riservata ®