IRA DEI RESIDENTI

«No alla pista ciclabile sulla via Tuscolana». Questo il testo del volantino distribuito in questi giorni lungo i cantieri per la realizzazione della pista ciclabile nell'area est della Capitale. A firmarlo è l'associazione culturale «Enrico Berlinguer» che già nei giorni scorsi aveva espresso la propria contrarietà all'opera sui social network.«Ciclabile è bello - si legge su Facebook - ma deve essere una cosa seria e non una pagliacciata elettorale fatta da chi, forse, non sa andare in bicicletta». Tra i motivi che hanno spinto i cittadini a manifestare contro la ciclabile, i cui lavori hanno preso il via lo scorso 1 agosto, c'è anche la preoccupazione che, una volta realizzata la pista dedicata alle due ruote, non ci sia più la possibilità di trovare parcheggio. «Si restringe la strada - si legge ancora nel volantino -, aumenta il traffico, aumenta l'inquinamento dell'aria. Con i 5 Stelle Roma mai così in basso!». E immediata è partita la petizione, sollevando invece le proteste dei ciclisti. «È incredibile - spiegano -, una manifestazione che sinceramente lascia stupefatti».