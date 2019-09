Ipoglicemia, meno ansia con il dialogo

BARCELLONA - La maggioranza delle persone con diabete e dei loro familiari vive gli episodi di ipoglicemia con preoccupazione. Per questo nasce il progetto internazionale TALK-HYPO, che ha coinvolto 4.300 familiari in 9 Paesi, Italia compresa, e i cui risultati sono stati recentemente pubblicati su Diabetes Therapy: gli episodi di ipoglicemia non preoccupano solo le persone con diabete, ma anche le famiglie (64%).

Nonostante ciò, solo il 34% riferisce di avere conversazioni regolari (una volta alla settimana o più spesso) sull'ipoglicemia, mentre per la maggioranza degli intervistati avere più conversazioni sull'argomento avrebbe un impatto positivo.

Per approfondire questo aspetto, Novo Nordisk ha chiesto a persone con diabete e ai loro parenti più stretti, in stanze separate e davanti a una telecamera, le loro esperienze e le sensazioni provate durante gli episodi di ipoglicemia. La soluzione più semplice che queste persone hanno riportato per contrastare l'impatto delle ipoglicemie è stata di parlarne. Se ne è parlato a Barcellona, in occasione del Congresso europeo di diabetologia EASD. I filmati realizzati sono disponibili www.ipoglicemiaparliamone.it con utili materiali informativi.(A.Cap.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

