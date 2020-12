Iperossaluria, nuova cura ok

MILANO- La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di lumasiran, un agente terapeutico RNAi (Alnylam Pharmaceuticals), per il trattamento dell'iperossaluria primitiva di tipo 1 (PH1) in tutte le fasce d'età, che viene somministrato tramite iniezione sottocutanea una volta al mese per tre mesi e, successivamente, una volta al trimestre, a un dosaggio basato sul peso corporeo effettivo del paziente.

Si tratta di una malattia orfana ultra-rara (con un'incidenza approssimativamente di 1/100mila nati vivi e una prevalenza di 1-3 per milione) causata da un difetto congenito del metabolismo, tale da determinare un aumento della produzione epatica endogena di ossalato. E' caratterizzata dalla sovrapproduzione epatica di ossalato che, combinandosi con il calcio, forma cristalli di ossalato di calcio insolubili che precipitano a livello del parenchima renale e del tratto urinario danneggiandoli. Quando la funzione renale diminuisce a causa della progressione della malattia, si riduce anche la capacità del rene di eliminare l'ossalato dal sangue, portando a livelli di ossalato nel plasma che superano la saturazione. Di conseguenza, cristalli insolubili di ossalato di calcio vengono depositati anche nei tessuti extrarenali, inclusi ossa, cuore, retina e cute/derma, determinando manifestazioni diverse tra cui compromissione della funzionalità del midollo osseo, fratture, aritmie, miocardite, atrofia ottica e neuropatie. Questo devastante stato patologico multisistemico e multiorgano è noto come ossalosi sistemica. L'RNA Interference è un meccanismo di silenziamento genico che rappresenta, oggi, una delle frontiere più promettenti e in rapido avanzamento nel campo della biologia e dello sviluppo dei farmaci. Frutto di una ricerca scientifica insignita del Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 2006. Rappresenta uno di quei farmaci innovativi, in grado di cambiare la storia naturale di alcune patologie e di modificare, in meglio, il percorso terapeutico di pazienti affetti da malattie genetiche gravi, croniche e potenzialmente fatali come la PH1.

(A.Cap.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA