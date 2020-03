iononmiannoio il contest giovane è virtuale e virtuoso

Elena Benelli

Sui social media istituzionali di Roma Capitale (Instagram e TikTok) è partito nelle ultime ore un contest dedicato ai più giovani che intende valorizzare e diffondere i comportamenti e le attività che i ragazzi e le ragazze svolgono in questi giorni a casa.

Due i percorsi previsti verso la premiazione: su Instagram alle ragazze ed ai ragazzi viene chiesto di postare foto di attività svolte dentro casa, tra le ore 18 e le ore 21. In questo caso ad essere premiate saranno le scuole, coinvolte tramite un apposito indirizzario ed inserite dai ragazzi nel proprio hashtag, che risulteranno avere il maggior numero di alunni fra i partecipanti. Su TikTok saranno premiati i video che riprendono le attività svolte a casa dai giovani e che riceveranno più like. Prevista la pubblicazione sia sull'account di Roma Capitale che su quello dell'influencer Martina Gualtieri (500.000 followers), che ha assicurato la propria collaborazione per il lancio della campagna. L'iniziativa è finalizzata ad incentivare i buoni comportamenti e il rispetto delle regole, quali restare a casa per ridurre la possibilità del contagio da Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA