«Io, senza un braccio faccio ballare le folle»

Michela Poi

Perdere tutto in un secondo e in un secondo rialzarsi. Con forza, coraggio e volontà. Mentre racconta la sua storia Michele trasuda energia. Vent'anni fa un incidente sul lavoro gli ha portato via il braccio. Ma lui, che fin da piccolo è tutt'uno con la musica, non si è perso d'animo. E ha lavorato sodo fino a diventare il primo deejay con un arto bionico al mondo.

Specchiale, cosa accadde quel giorno?

«Non voglio ricordare quella data maledetta. Non la nomino mai. Ero sul mio trattore, stavo lavorando, quando ho avuto un bruttissimo incidente. Sono caduto a terra e mi si è letteralmente strappato il braccio. Mi sono accorto subito di non averlo più»

E poi, cosa è successo?

«Sono stato male. Molto. Ho passato una settimana in ospedale durante la quale mi sono chiesto perché fosse accaduto a me. Un musicista. Ma sono un tipo tosto. Per me tutte le cose impossibili devono diventare possibili e quindi - dopo poco tempo mi sono rialzato. Mi hanno messo la protesi, ho iniziato la riabilitazione e ho fatto progressi incredibili già da subito»

È qui che ha deciso di fare il deejay?

«La passione c'è sempre stata. Ma dopo l'incidente, quando ho capito che gli strumenti a fiato non avrei mai più potuto suonarli, ho iniziato a coltivarla. E sono rinato»

Ma come riesce con la protesi a mixare i dischi?

«Ne ho una speciale, creata dai tecnici ad hoc per me, che mi permette di suonare grazie all'impulso dei muscoli»

In tutto il percorso ha sempre avuto accanto sua moglie.

«Sempre. È la mia guerriera. L'ho conosciuta durante la riabilitazione, nel centro di Budrio (Bologna). L'ho vista e sono rimasto incantato. Dentro di me ho pensato: Io questa ragazza me la sposo'. E così è stato. Anche lei ha delle protesi, perché ha perso entrambe le gambe in un incidente quando aveva 17 anni. Così ora siamo una bellissima famiglia bionica»

Lei è ormai una celebrità su Instagram, con più di 18mila follower. Com'è nata l'idea?

«Io e mia moglie ci siamo resi conto che condividere la nostra esperienza con gli altri ci fa stare bene. Aiutare chi vive la nostra stessa condizione è un dono. E Instagram per me è questo: mostrare senza vergogna la disabilità e, anzi, giocarci»

Un sogno per il futuro?

«Poter rappresentare la mia disabilità in un talent show. Sono l'unico deejay bionico al mondo»

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

