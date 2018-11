«Io, pronto a fare la guerra»

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloViveva in un appartamento modesto a due passi da via Padova, la strada più multiculturale di Milano. È lì che alle quattro del mattino i Nocs hanno buttato giù la porta e impacchettato Issam Elsayed Elsayed Abouelamayem Shalabi.Egiziano, 22 anni, è stato definito dal procuratore nazionale antiterrorismo De Raho «un personaggio di altissimo spessore» e di «elevatissima pericolosità», che era «pronto ad agire». Da almeno un anno era diventato un «soldato irregolare dell'Isis», un lupo solitario così pericoloso che per mesi è stato tenuto sotto controllo 24 ore su 24 dagli uomini dell'Antiterrorismo. Si è radicalizzato su internet restando seduto in camera e da lì sognava di partire per la Siria. Stava preparando il passaporto per partire e compiere attentati all'estero, così l'Antiterrorismo ha deciso di passare all'azione. Le accuse a suo carico sono associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia per delitti di terrorismo. Secondo gli inquirenti Shalabi voleva combattere per il Daesh ed era completamente inserito nella macchina della propaganda del jihad. Un altro 21enne egiziano che vive a Teramo è stato indagato per terrorismo internazionale e verrà espulso. Stessa accusa per un connazionale 23enne, ora all'estero.L'indagine Lupi del deserto (condotta dalla Digos di L'Aquila, Teramo, Milano, Piacenza e Cuneo) è iniziata nel dicembre 2017 con l'individuazione del gruppo di tre egiziani decisi a entrare nelle fila dell'Isis. All'epoca Shalabi viveva a Colonnella, in provincia di Teramo, e lavorava in una ditta di pulizie in appalto con il McDonald's; poi si è trasferito a Cuneo con lo stesso lavoro e ad agosto è arrivato a Milano, dove ha trovato lavoro in nero presso un'azienda per la bitumazione stradale. Ha cambiato casa 4 volte. In alcune intercettazioni Shalabi annuncia che «arriverà il momento in cui andrò a fare la guerra insieme a loro». «Perché - è il suo delirio - voglio che la legge di Allah copra tutta la Terra». «Questa indagine conferma che il fronte del jihad è anche dentro casa nostra» ha detto il capo dell'Antiterrorismo Claudio Galzerano.riproduzione riservata ®