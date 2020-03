«Io, prima laureata causa virus grazie a Skype e a tutta Fiuggi»

Lorena Loiacono

Dalila Anghetti, 25 anni, si è appena laureata in Lingua, economie e istituzioni dell'Asia in collegamento Skype con il suo ateneo, l'Università Ca' Foscari di Venezia. È la prima tesi discussa online causa Coronavirus?

«Sì, sono stata la prima. Ho aspettato tanto questo giorno, ma mi immaginavo nell'aula della Ca' Foscari».

E invece?

«Invece la Ca' Foscari è chiusa per il rischio contagio. L'ho saputo mentre ero a casa, a Fiuggi: sono una fuorisede, non sono potuta tornare in facoltà».

Temeva che saltasse la discussione?

«All'inizio sì, poi giovedì scorso ho saputo dellla la tesi da discutere a distanza».

Il primo pensiero qual è stato?

«Che la mia connessione internet di casa non è stabile: salta di continuo».

Come ha risolto?

Con lo zampino dei miei genitori, di mia sorella e delle mie amiche Alessandra e Olivia: senza dirmelo, hanno chiesto al Comune di Fiuggi l'aula consiliare».

Fantastico.

«Per me, che sono molto timida, direi di no. Inoltre, per mettermi a mio agio (ride, ndr), mi hanno fatto sedere sulla sedia del Sindaco con 20 persone ad ascoltarmi. Sono stata costretta, ma oggi posso dire che ne sono felicissima».

Dall'altro capo del collegamento chi c'era?

«La commissione con il relatore prof. Heinric. Poi è addirittura intervenuto il Rettore Michele Bugliesi per la proclamazione: 110 e lode, nell'entusiasmo degli spettatori dell'aula consiliare, non previsti».

Come sarà il suo futuro?

«Voglio tornare alla Ca' Foscari, dove collaboro con l'ufficio eventi e gioco nella squadra di Dragon Boat, uno sport di origine cinese. Poi tornerò in Giappone, vorrei occuparmi di import ed export con l'Oriente».

