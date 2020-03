«Io ne ho regalate ottomila, ora non riesco più a trovarne»

Simone Pierini

Era l'8 febbraio quando la farmacia Longo di piazza Vittorio Emanuele a Roma regalò ottomila mascherine ai cittadini insieme a un'informativa sul coronavirus. Un'operazione riuscita grazie anche al supporto dell'associazione giovani cinesi che ne procurò la metà. Oggi tutto questo non è più possibile, le mascherine non si trovano più. Il dottor Giuseppe Longo, titolare della farmacia, spiega la situazione attuale.

Sono davvero finite?

«Sì, se me ne arrivassero altre le regalerei di nuovo a tutti. Ci prendono d'assalto per averle, rischiamo anche brutti episodi. Noi avevamo intuito la pericolosità di questo virus e avevamo deciso di regalarle ai romani. Era importantissimo fare prevenzione e lo è ancora di più oggi».

Continua a cercarle?

«Sto cercando di averne altre grazie a questi amici cinesi, ma è molto difficile. Noi siamo farmacisti, non facciamo import/export, non sappiamo muoverci bene in quel settore e non abbiamo mezzi economici per ordinare un container. Abbiamo bisogno di aiuto».

Chi può aiutarvi?

«Ora è tutto coordinato dalla Protezione Civile. Ho sollecitato tutti gli enti possibili, ma non si trovano da nessuna parte. È un problema perché oltre ai cittadini ne sono sprovvisti anche i vigili, gli agenti di polizia, i carabinieri, i sanitari della Asl. Siamo in emergenza totale. Ho letto in giro anche della vendita in nero, ma è pericolosissimo. In gioco c'è la salute della popolazione, non si può lucrare su questo».

Quanto è importante indossarle?

«Molto, fondamentale. Nel Lazio non c'è un'epidemia estesa ed è necessario non alimentarla. Se una persona è asintomatica e non sa di aver contratto il virus può contagiare gli altri. Per questo è decisivo uno sforzo da parte di tutti».

E se non si trovano?

«Se in assenza di mascherina si vuole usare una sciarpa questa poi va igienizzata, con acqua bollente e alcol. L'invito è a restare a casa. Evitate anche di andare in bici o a fare jogging».

