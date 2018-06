«Io, milionario grazie ai corsi su internet»

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroMik Cosentino è un ex nuotatore azzurro diventato ricco grazie agli euro che guadagna con i suoi corsi. Spiega tecniche e mentalità per trasformarsi in un imprenditore del web. Tra poco uscirà il suo quarto libro con le risposte a tutte le domande. Già lo fa sulla sua fanpage di Fb. Ci sono video con 4 milioni di visualizzazioni. Il 28-29-30 settembre al Palacongressi di Rimini ci sarà l'evento dal vivo.Quanto guadagna?«La nostra azienda è passata da 0 a 1 milione di euro in 18 mesi. L'ultimo anno ha sfiorato i 2 milioni. Oggi abbiamo 20 collaboratori, il 99% miei ex studenti».Ma come ha fatto?«Ho studiato molto. Ero squattrinato e ho cominciato a leggere su internet come si fanno i soldi sul web. Ho divorato libri. Mi sono appassionato. Studiavo e facevo video su Fb. Ho cominciato pubblicizzando corsi di esperti. Poi ho capito che se fossi riuscito a fare io dei corsi avrei guadagnato di più. Magari spiegando solo le mie conoscenze. All'esordio ho generato 13 mila euro in 7 giorni e step dopo step ho continuato a studiare».Ma come si comincia?«Facendosi la domanda: che cosa ti piace fare? Una volta scelta la passione, occorre parlarne su una piattaforma, anche con post su Fb, informarsi sul tema per avere più competenze, studiare le tecniche di vendita e cominciare a chiedere a chi interagisce che cosa vorrebbe sapere».Influencer o imprenditore del web?«Imprenditore. Creare un prodotto, saperne sempre di più. Capire come risolvere i problemi con cose che gli altri competitor non dicono. È lì l'arma vincente. Un esempio? Perché il commercialista o il geometra vi fa pagare così quando invece si può risparmiare facendo... E vedrai che vorranno comprare la tua soluzione. Ma devi studiare tanto».Ok, ma come si arriva a monetizzare?«Se sveli soluzioni diventi una calamita. I prodotti digitali sono facili da spedire, basta una mail. Puoi venderli online oppure sul cartaceo con libri o dispense».Quali sono i settori più prolifici?«Ci sono tre mercati sempreverdi. 1) Salute e benessere, come migliorare lo stato psico-fisico e rimanere in forma; 2) la ricchezza, come investire o come trasferirsi all'estero e aprire un'attività; 3) le relazioni, come conquistare e sedurre».riproduzione riservata ®