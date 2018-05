«Io, malata ho lanciato una linea di cappelli»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaMaria Teresa Ferrari, 53enne veronese, tre anni fa scopre di avere un tumore al seno. Ma la donna, organizzatrice di eventi, non si arrende. Anzi, si reinventa. E poco prima dell'intervento decide di lanciare una linea di copricapo dedicati alle donne che combattono la malattia.«La prima volta che ho indossato un cappello oncologico racconta Maria Teresa, che abbiamo incontrato alla Race for the Cure - ho pianto, perché mi vedevo brutta. Allora ho deciso, avrei creato qualcosa che valorizzasse le signore che affrontano il cancro». La signora-coraggio lancia dunque I cappelli di Terry, copricapo solidali i cui proventi sono destinati alla ricerca. Non è tutto. Maria Teresa fonda l'associazione La cura sono io, per ricordare alle donne che la guarigione passa anche attraverso il benessere: «Il segreto conclude - è prendersi cura di sé e mettersi sempre un filo di rossetto».