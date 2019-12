«Io e Lopez, un marchio di fabbrica»

Valentina Catini

Per il pubblico italiano sono inscindibili - amici e storici compagni di sketch e imitazioni - tanto che il loro spettacolo si intitola proprio Massimo Lopez e Tullio Solenghi show.

Solenghi, di nuovo insieme dopo quindici anni. Come nata l'idea?

«In realtà lo spunto non è venuto da noi. Noi ci siamo sempre frequentati al di fuori delle scene e della televisione, siamo molto uniti, viviamo anche nello stesso condominio, condividiamo molto delle nostre vite. É capitato che quando abbiamo fatto Tale e quale show, io e Massimo abbiamo messo insieme due duetti che hanno avuto un grande successo ed hanno sbancato la puntata natalizia. Carlo Conti che è un amico, ci disse: sarebbe bello rivedervi insieme. Da lì è partito tutto».

La complicità è rimasta la stessa?

«Quella non tramonterà mai. Perché prima di tutto noi siamo amici, complici, un marchio di fabbrica».

Chi la incuriosisce tra i giovani comici?

«Sulle ultime generazioni sono ancora un po' inesperto. A me piace molto Corrado Guzzanti. Mi piacciono anche Maurizio Crozza e Neri Marcorè perché loro hanno quella componente di marzianità che un comico deve avere».

Dall'82 al '94 lei ha fatto parte - e ha fondato - il famoso Trio. I vostri sketch sono ancora seguitissimi sui social. Cosa le è rimasto di quell'esperienza?

«Una grande autostima e auto-considerazione postuma. Allora non ci rendevamo conto, facevamo spettacoli, andavamo in televisione, ma mai ci saremmo aspettati tutto quello che è venuto dopo. Quando abbiamo fatto i Promessi Sposi nessuno immaginava che sarebbe diventato un cult. Pensi che ancora oggi alcune persone mi dicono che grazie a noi sono riusciti a far studiare ai figli Manzoni. E nonostante siano passati diversi anni, l'interesse verso di noi rimane lo stesso».

