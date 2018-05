«Io e Javier pagati allo stesso modo»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoCANNES - «Sì, ci pagano la stessa quantità di soldi». Paziente, spigliata, generosa, disponibile. Era una Penelope Cruz in piena forma quella che ieri, a Cannes, ha sfilato insieme al marito Javier Bardem sul red carpet di Todos Lo Saben (Everybody Knows), film di apertura del concorso, diretto dall'iraniano Asghar Farhadi.Nonostante il film (una coproduzione italiana) sia stato accolto tiepidamente dalla stampa, Cruz si è presentata davanti ai giornalisti accettando ogni domanda, persino le più private. Come quella sul salario suo e di Bardem, o quella sulla gestione del rapporto sentimentale e professionale di una delle coppie più riservate dello star system. «Io e Javier abbiamo lavorato insieme più volte. Come facciamo? Cerchiamo di non portarci mai i personaggi a casa, ci aiuta il fatto di avere lo stesso approccio alla professione. Quando ero più giovane lavoravo diversamente: pensavo che torturarmi con il personaggio, entrare nel ruolo e non lasciarlo mai, mi aiutasse a migliorare la performance. Ma adesso faccio un altro tipo di vita, e trovo bellissimo questo balletto di verità e finzione, l'entrare e uscire dal ruolo. È il motivo per cui amo il mio lavoro».Innamoratisi l'uno dell'altra nel 1992 sul set di Prosciutto Prosciutto di Bigas Luna, sono stati insieme di recente anche in Loving Pablo, il film sulla relazione tra il narcotrafficante Pablo Escobar e la giornalista Virginia Vallejo: «So che intaccare la vita privata con il lavoro non è mai una buona idea - ha detto Cruz - Con Javier non programmiamo di fare film insieme, non decidiamo di condividere il set ogni uno o due anni. Capita. Non credo che accadrà spesso. Voglio dire: accadrà di nuovo, ma non spesso». Per preparare il film, un thriller familiare che prende le mosse dal rapimento di una ragazza durante i festeggiamenti di un matrimonio in Spagna, «abbiamo impiegato cinque anni - ha detto l'attrice - solo per parlare della storia, leggere il copione, provare. Due anni fa Asghar si è trasferito in Spagna per conoscere e vivere la nostra cultura: lavora in modo molto diverso dagli altri registi, lui è come una spugna. Non dorme tanto, memorizzava tutti i nostri dialoghi, conosceva a memoria il suono delle frasi che avremmo dovuto pronunciare. Non potevi imbrogliarlo. Non ho mai conosciuto un regista con un simile rispetto per il suo lavoro.