«Io, dagli Eiffel 65 a un disco solista nel segno del pop e della dance»

Paolo TravisiROMA - Hanno sfondato le classifiche, oltre i confini italiani e fino in America. Sul finire del secolo scorso, Blue, la hit dance degli Eiffel 65, ha venduto milioni di dischi. Il trio ha infilato un successo dopo l'altro, scavalcando il millennio con gli evergreen, Too much of heaven e Move your body. Un totale di 15 milioni di dischi nelle chart globali. Oggi, gli Eiffel 65 continuano i loro live, ma la voce del gruppo, Jeffrey Jey, al secolo Gianfranco Randone, tenta anche la strada solista, con un album nel 2019.Blue fu un successo planetario. Inaspettato?«Blue si staccava dal filone di quegli anni, fondato solo sul sound, fu una totale follia e non fu facile infilarla in un genere. Infatti la prima volta che la suonammo in disco abbiamo svuotato la pista. Poi il boom».È finita anche in un blockbuster. Iron Man?«Mi chiamò il manager dandomi la bella notizia e mi disse devi cantarla in mandarino perché i produttori sono cinesi. Mi son trovato dalla sera alla mattina a fare ripetizione con un'insegnante. Vederla come intro del film, per me che sono un collezionista Marvel è stato pazzesco».Oggi i dj sono delle star mondiali. Ai vostri tempi era diverso?«Un tempo bisognava essere dei bravi strumentisti. Poi con i computer i produttori col talento per la scrittura, ma incapaci di stare sul palco, hanno aperto la strada ad un nuovo mercato. Così è nato il produttore-dj».Sta cercando la strada da solista, ma in italiano?«È uscito il quinto singolo Settembre e nel 2019 sarà pronto l'album con altre collaborazioni. Mi piace usare l'italiano mantenendo la leggerezza dei testi inglesi, sposando pop e dance come abbiamo già fatto con gli Eiffel 65».Gli Eiffel 65 vanno avanti?«Le serate in disco vanno benissimo, quindi direi di si. Ai live c'è sempre un grande riconoscimento, anche dalle nuove generazioni. Dopo quasi 20 anni insieme non possiamo che essere felici».