«Io come Uma Thurman»

Michela GrecoROMA - «Questo film racconta la crisi e la generazione dei ragazzi inattivi, vittime di un sistema che ti succhia tutto e poi ti risputa fuori». Lo dice Matilda De Angelis di Una vita spericolata, il film di Marco Ponti in cui, insieme ai suoi improvvisati compari Rossi (Lorenzo Richelmy) e BB (Eugenio Franceschini) si imbarca in una improbabile avventura criminale attraverso l'Italia.Già dalla prima scena le intenzioni sono chiare: dalla tv arriva la voce dell'ex candidato alla presidenza Usa Bernie Sanders mentre dice che la società non può sopravvivere se in tanti continuano ad avere pochissimo e in pochi continuano ad avere moltissimo.Nel tinello invece papà Gigio Alberti annuncia intenzioni suicidarie, causa crisi. Ma Una vita spericolata non è un dramma sociale, anzi. È un road movie che si mescola col western, l'action e la commedia nera, con colori molto accesi e scivolate (purtroppo, spesso, cadute rovinose) verso il grottesco. «Questo film o non lo capisci oppure salti sul treno e fai tutto il viaggio lasciandoti andare», esclama Matilda De Angelis, 23 anni e già una carriera importante tra cinema e tv. Nel vortice di Una vita spericolata - al cinema da oggi - lei è Soledad, giovane attrice già in declino che usa le sue doti professionali per fingersi un ostaggio durante la maldestra rapina in banca compiuta da Rossi e aggregarsi, così, ai due sbandati nella loro fuga. Scappano dalla polizia, ma anche dai criminali a cui appartenevano, in realtà, i soldi, e ogni volta che possono regalano qualche ciuffo di banconote a chi è in difficoltà. «La vera coppia di innamorati del film è quella composta da Rossi e BB - racconta divertita - due amici inseparabili che hanno vissuto insieme gioie e miserie. La mia Soledad, invece, è la pecora nera del gruppo, la mente malata. Una che recita nella vita di tutti i giorni». Per costruire il suo personaggio, Matilda De Angelis raconta di essersi lasciata ispirare da un'indicazione del regista, che prima delle riprese ha mostrato al cast il video di Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, e di aver aggiunto una sua suggestione: «Ho pensato un po' alla Uma Thurman di Pulp Fiction, fragile ma geniale».riproduzione riservata ®