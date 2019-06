«Io, autista costretto a guidare con il Gatorade»

Finestrino aperto, braccio fuori come a voler raccogliere un po' d'aria. E il viso stravolto. In questo periodo gli autisti dei bus Atac hanno tutti più o meno la stessa aria e ieri a Termini non si parlava d'altro. «Dopo 4 corse non ce la faccio più - assicura un autista, bianco in volto e sudatissimo - devo andare a prendermi un Gatorade, viaggio con quello ormai, lo sciopero sull'aria condizionata è sacrosanto». Camice indosso bagnate e pantaloni tirati su fino al ginocchio, alla guida. L'afa è insostenibile soprattutto per loro che sugli autobus ci passano la giornata e non devono certo perdere la concentrazione alla guida. C'è l'autista che assicura ai passeggeri di aver inviato la segnalazione all'azienda «ma per loro non si tratta di un guasto». Ma c'è anche chi, stremato dalle lamentele dei passeggeri, alza le mani e commenta: «non lo dite a me. Sono 4 ore che sudo e non mi reggo più in piedi». Ad aggravare la situazione ci pensano i soliti guasti: ieri verso le 14.30 del pomeriggio su via Nazionale la colonnina degli orari dava, per il 170, ben 34 minuti di attesa causa di problemi ad altre vetture. Quando finalmente è arrivato il 170, i passeggeri erano pressati come sardine: in quel caso neanche l'aria condizionata ti salva.(L. Loi.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA