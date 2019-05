«Inzaghi, ultima occasione»

Daniele Petroselli

ROMA - Lazio-Atalanta, una sfida che non può essere come le altre per chi quelle maglie le ha indossate entrambe. Come Roberto Rambaudi, ex pupillo di un guru come Zeman e che prima nelle file bergamasche e poi in quella biancocelesti ha conquistato traguardi importanti. «A Bergamo ho tanti bei ricordi, ho avuto tanti grandi allenatori, da Lippi a Guidolin, ma anche compagni importanti come Alemao e Ganz racconta - Nella Capitale poi sono riuscito a conquistare una Coppa Italia e una Supercoppa, ma soprattutto ho conquistato la Nazionale».

Per lui la finale di Coppa Italia non è così scontata, anche alla luce della stagione che sta per finire: »La Lazio ha tanti pregi e difetti, che sono quelli di non avere la qualità e la forza di sfruttare il match point, come lo scorso anno. L'Atalanta invece ha fatto una stagione straordinaria perché dietro c'è un progetto serio, una filosofia di calcio che è supportata dalla società e da un allenatore molto bravo. Hanno sempre voglia di giocare a mille, di fare la partita. L'Atalanta al momento è superiore, ma la partita secca azzera le differenze. Nei singoli la Lazio è più forte».

Lazio-Atalanta che è anche una sfida tra tecnici di generazioni diverse, il giovane Simone Inzaghi e l'esperto Gasperini: «Simone deve ringraziare Lotito, che gli ha dato la possibilità di arrivare subito in A. Ha meritato, con il lavoro sul campo, tutto quello che ha ottenuto. Ha fatto crescere la squadra, ma nelle ultime due stagioni ha mancato la Champions, che era alla portata. Comunque vada questa finale, per me deve terminare il suo percorso di crescita e deve farlo alla Lazio. Gasperini è in continua evoluzione, migliora sempre e credo sia un allenatore importante, che riesce a mettersi sempre in discussione». E Rambaudi lancia una stoccata:

«Non riesco a capire perché non dovrebbe far bene in una big. Solo perché ha fallito all'Inter? Se ha fatto bene, vuol dire che dietro aveva dirigenti all'altezza. Se non riesci a supportarlo, vuol dire che non sei un grande dirigente».

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

