Inzaghi tentato dal Tottenham Rino è l'alternativa

Massimo dieci giorni e la situazione in casa Lazio sarà più chiara. Sono ore di riflessioni per il presidente Lotito che dovrà sciogliere il nodo-allenatore. Quella firma di Simone Inzaghi, data per scontata meno di un mese fa, infatti non è mai arrivata e qualcosa è cambiato.

Da una parte l'allenatore vorrebbe garanzie tecniche per dare vita ad un nuovo ciclo, dall'altra Lotito, che ha proposto un contratto al ribasso dopo la mancata qualificazione in Champions, medita una possibile rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche il diesse Tare. Al momento solo scenari, tutto sarà più chiaro dopo il summit Lotito-Inzaghi-Tare.

I tifosi attendono con ansia, divisi su quale sarebbe la soluzione migliore per le sorti della Lazio. Intanto dall'Inghilterra arrivano conferme sull'offerta ad Inzaghi del Tottenham: gli Spurs, dopo aver esonerato Mourinho, hanno affidato l'incarico ad interim al giovanissimo Ryan Mason, ed avrebbero messo sul piatto circa 90mila sterline a settimana (5 milioni di euro l'anno) per tre stagioni. A Londra tra l'altro a Simone potrebbe riabbracciare Tommaso, il primo figlio avuto dal matrimonio con Alessia Marcuzzi, che si è trasferito nella City' per studiare.

In attesa dell'incontro Lotito non è rimasto a guardare e avrebbe messo gli occhi su Gattuso, suo vecchio pallino. L'attuale allenatore del Napoli era vicino alla Fiorentina, ma il possibile domino delle panchine lo ha convinto a congelare tutto. Il suo agente Mendes la prossima settimana sarà a Roma e potrebbe incontrare con Lotito. Sullo sfondo Mihajlovic e Juric con Inzaghi però sempre prima scelta. Ieri infine visita a Formello della sindaca di Roma Virginia Raggi con marito e il figlio Matteo entrambi tifosi della Lazio: ad accoglierli Lotito e l'aquila Olympia.

Venerdì 21 Maggio 2021

