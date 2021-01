Inzaghi: «Tanta corsa e niente errori per metterli alle corde»

Enrico Sarzanini

Un derby da vincere per rilanciarsi definitivamente nelle zone alte della classifica. La Lazio cerca stasera (ore 20,45) contro la Roma la terza vittoria di fila e quella continuità che dal post lockdown è maledettamente mancata. «Sarebbe importante dare seguito agli ultimi successi e vincere darebbe grandi motivazioni» ammette alla vigilia il tecnico Simone Inzaghi certo che senza il pubblico non sarà la stessa cosa. «Sarà un derby anomalo che certamente ci penalizza anche perché con i tifosi eravamo un binomio vincente ed ho alcuni giocatori che avrebbero bisogno dei propri tifosi che però saranno con noi con il cuore. Lo stesso cuore che noi dovremo mettere in campo». Resta una gara importante che può significare la svolta della stagione: «In questi giorni ho visto gli occhi dei ragazzi che sanno quello che ci giochiamo». Senza pubblico ma con Lulic che torna tra i convocati ad un anno di distanza dal problema alla caviglia: «Siamo tutti contenti. E' il nostro capitano. E' stato undici mesi fuori, ha sofferto tantissimo, sta molto meglio, sta rientrando nel migliore dei modi. Un punto di riferimento per tutti nello spogliatoio, spero che possa dare subito un contributo in campo».

Di fronte Inzaghi avrà una Roma in salute e in fiducia: «Un'ottima squadra anche come individualità. Con un tecnico che stimo molto. Stanno facendo bene, ma io penso che la Lazio non sia da meno. Dovremo avere corsa, aggressività e determinazione senza commettere errori. Dobbiamo limitare i loro giocatori più rappresentativi».

Formazione praticamente fatta, «non ci saranno Cataldi e Fares, da valutare Correa» fa sapere l'allenatore, l'argentino in panchina.

COSÌ IN CAMPO - Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile.

