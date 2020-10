Inzaghi sorride: Zenit, Dortmund e Bruges nell'urna Champions

Enrico Sarzanini

ROMA Un'emergenza che adesso fa paura. Domenica allo stadio Olimpico contro l'Inter primo attacco del campionato, capace di fare 9 gol in appena due gare, Simone Inzaghi dovrà inventarsi la difesa. Una bella gatta da pelare per il tecnico che tra ritardi sul mercato e infortunati rischia di doversi presentare con Parolo nell'insolito ruolo di centrale difensivo. Non il massimo soprattutto dopo il 4-1 rimediato in casa contro l'Atalanta che ha messo a nudo i limiti del reparto arretrato, ancora oggi punto debole della squadra. Alle assenze di Luiz Felipe e Vavro, infatti, si è aggiunta quella di Radu, che contro l'Inter ha rimediato un infortunio muscolare, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore e che comunque salterà la sfida contro l'Inter. A conti fatti i difensori attualmente disponibili sono Patric, Acerbi e Bastos. Una situazione paradossale soprattutto se si pensa che quest'ultimo ha le valigie in mano ormai da settimane e nelle prossime ore potrebbe finire in Turchia (Besiktas la destinazione più probabile ma c'è anche il Porto). A Inzaghi l'angolano servirebbe domenica, ma se la cessione si dovesse concretizzare prima non potrà essere bloccata. Ancora non pronto Hoedt che tra l'altro deve essere ancora ufficializzato, potrebbe debuttare dal primo minuto il giovane Armini anche se la soluzione più probabile sembra Parolo arretrato in difesa con Acerbi dirottato sul centro-sinistra al posto di Radu e Patric confermato sulla destra. Stamani alle 8 infine visite mediche alla clinica Paideia per Andreas Pereira che potrebbe essere convocato per l'Inter con Fares, annunciato ieri.

Sorteggio Champions. Abbordabile per i biancocelesti che se la vedranno con Zenit, Borussia Dortmund, ex squadra di Immobile e Club Brugge: Il girone è molto buono sottolinea il diesse Tare - e ce la possiamo giocare con queste tre squadre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

