Inzaghi si affida a Luis Alberto: il mago ritrovato

Simone Inzaghi se lo coccola, la Spagna lo esalta. È scoccata l'ora di Luis Alberto, mai come in questo momento uomo chiave di una Lazio a caccia di punti per rientrare in corsa nella qualificazione in Champions.

Reduce da due vittorie di fila la squadra biancoceleste cerca conferme nel derby (insolito di venerdì sera) contro la Roma e il tecnico punta tutto sulle giocate del mago protagonista di un avvio in salita: prima bloccato dal Covid e poi da un infortunio il suo futuro in biancoceleste era stato minato da quelle dichiarazioni al vetriolo contro il patron Lotito, reo a suo dire di «acquistare un aereo ma non di pagarci gli stipendi».

Tutto questo fa parte ormai di un passato lontanissimo, Luis Alberto da un mese a questa parte h suonato la carica: prestazioni di livello e tre gol in cinque gare hanno risvegliato le attenzioni anche della Spagna. In attesa che il ct Luis Enrique si accorga di lui, la stampa ieri lo ha esaltato. La rinascita di Luis Alberto titola il quotidiano sportivo As che senza mezzi termini parla di un giocatore che attraversa uno straordinario momento di forma: «È in tutte le azioni offensive della Lazio - si legge ancora - chiede palla, supera gli avversari con inquietante disinvoltura, sa quando la sua squadra ha bisogno di una pausa, ossigena il gioco ed è micidiale nell'ultimo passaggio».

In Spagna, così come in Italia, sono tutti convinti che il merito di questa escalation sia del tecnico Inzaghi e di quell'abbraccio dopo la rete segnata al Napoli, punto di svolta di una stagione che stava rischiando di diventare anonima per lui e per la Lazio. Il resto lo hanno fatto le scuse al presidente Lotito per quelle dichiarazioni fuori luogo, oggi lo spagnolo non vede l'ora di sfidare la Roma e rilanciare definitivamente le ambizioni Champions della Lazio. Una sola vittoria in sei gare contro i giallorossi e appena una rete, il mago sogna una notte da protagonista soprattutto per Inzaghi che, più di tutti, in lui ha sempre creduto.

CORREA SPERA - A Formello è ripresa la preparazione in vista del derby, Correa potrebbe recuperare.

L'argentino, assente da Milan-Lazio per un'elongazione al soleo del polpaccio, ha iniziato a lavorare anche con il pallone e proverà a rientrare tra i convocati così come Lulic (toh) che ieri ha disputato anche la partitella.

