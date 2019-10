Inzaghi rilancia i tre nuovi arrivi

Enrico Sarzanini

ROMA - «Contro il Rennes sarà come una finale». Alla vigilia della seconda giornata di Europa League il tecnico della Lazio scuote la squadra. Sconfitti all'esordio in Romania contro il Cluj i biancocelesti con i francesi sono obbligati a vincere: «Veniamo dal 2-1 subito in Romania quindi dobbiamo per forza vincere. Ho parlato coi ragazzi, che di solito le finali le affrontano nel modo giusto, e li ho messi in guardia su quanto sarà importante fare risultato contro una squadra molto forte e organizzata». Forte del convincente 4-0 contro il Genoa la squadra ha ripreso morale dopo la sconfitta a San Siro ma il tecnico vuole continuità: «Per trovarla servirà una partita importante. Sarà fisica, troveremo una squadra abbastanza chiusa, che ha ottimi giocatori di ripartenza». Girone difficile per la Lazio anche se l'allenatore è fiducioso per il passaggio del turno: «Il Cluj aveva fatto già 14 partite mentre il Celtic e il Rennes hanno la storia dalla loro parte. Gli scozzesi vincono regolarmente il proprio campionato, i francesi hanno battuto il Psg in Supercoppa, sarà dura ma abbiamo tutte le potenzialità per passarlo». Lazio che è tornata a segnare con una certa continuità, servirà comunque maggiore cinismo sotto porta: «Penso che le squadre forti debbano portare tutti i giocatori in rete. Sono contento che domenica abbiano segnato gli attaccanti e i centrocampisti, col Parma aveva fatto gol Marusic. Aspettiamo i gol da tutti. Dobbiamo crescere». Così sui nuovi acquisti che stentano a decollare: «Sono molto felice di Lazzari. Jony, Vavro e Adekanye che vengono da altri campionati e hanno bisogno di più tempo, ma si stanno integrando bene e stanno imparando la nostra lingua: la gara di domani (oggi, ndr) potrebbe rappresentare una chance importante per loro».

In campo dal primo minuto ci sarà certamente Caicedo fresco di rinnovo: «Sono rimasto grazie al mister spiega l'attaccante - mi ha fatto credere nel progetto». Chiusura dedicata al razzismo che, sottolinea, «alla Lazio non c'è». Intanto dopo le parole di Claudio Lotito, che ieri proprio sul razzismo aveva parlato dei buu anche «a persone non di colore, dalla pelle normale, bianca», è arrivata la precisazione del portavoce di Lotito Arturo Diaconale: «Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative messe in atto dalla società».

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

