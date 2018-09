Inzaghi rilancia Caceres sulla fascia

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Inzaghi riabbraccia i nazionali e a Formello iniziano le prove generali anti Empoli. Assenti solo Badelj e Murgia, che rientreranno oggi dai rispettivi impegni con Croazia e Italia Under 21, il tecnico ha messo sotto la squadra con una doppia seduta. Recuperato Marusic, ancora lavoro a parte per Berisha. Out i lungodegenti Luiz Felipe e Lukaku, non c'era Bastos, Inzaghi sembra orientato a rilanciare Caceres dall'inizio. Confermati Radu e Acerbi l'uruguaiano è in ballottaggio per l'ultima maglia da titolare con Wallace. Per il resto formazione praticamente fatta, in campo vedremo lo stesso undici che ha battuto il Frosinone prima della sosta con Leiva in cabina di regia, Marusic e Lulic esterni e Luis Alberto alle spalle di Immobile. I nazionali, che in mattinata hanno lavorato in palestra, nel pomeriggio si sono allenati sul campo. (E.Sar.)