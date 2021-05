Inzaghi ordina alla Lazio: «Ora voglio 12 punti»

Enrico Sarzanini

«Voglio 12 punti da qui a fine campionato». Simone Inzaghi non cerca alibi e chiede alla sua Lazio una risposta al 2-0 rimediato al Franchi dalla Viola che ha ridimensionato le ambizioni Champions. Poco importa se mancheranno Leiva, Milinkovic e Pereira, l'allenatore vuole concludere la stagione senza rimpianti. Di fronte ci sarà un Parma già retrocesso ma pronto a onorare la stagione: «Per noi è una partita importante, veniamo dalla battuta di arresto di sabato a Firenze e abbiamo assolutamente bisogno di tornare alla vittoria - spiega Inzaghi a Lazio Style Radio - . Ci sono ancora 12 punti a disposizione e dobbiamo fare del nostro meglio».

Se Leiva sarà out per squalifica Milinkovic, operato al setto nasale, rischia di saltare anche il derby con la Roma sabato: «Speriamo di recuperarlo, ma bisognerà anche vedere come reagirà dopo l'intervento». Infortunato anche Escalante toccherà a Cataldi tornare titolare sei mesi dopo l'ultima volta. Il centrocampista proverà a riscattare un'annata deludente con meno di 500' giocati in tutte le competizioni. Per il ruolo di vice Milinkovic invece si contendono una maglia Akpa Akpro e Parolo.

Torna dalla squalifica Fares, al fianco di Immobile spazio per uno tra Caicedo o Muriqi mentre Strakosha torna in porta: l'ultima gara la giocò proprio contro il Parma il 21 gennaio in Coppa Italia. Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

