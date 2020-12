Inzaghi, operazione Olimpico in casa la Lazio non sa più vincere

Enrico Sarzanini

Un tempo fortino inespugnabile della Lazio, oggi l'Olimpico in campionato è diventato terreno di conquista per gli avversari. I numeri sono allarmanti e il tecnico Simone Inzaghi vuole invertire questa preoccupante tendenza: in Serie A i biancocelesti hanno ottenuto una sola vittoria contro il Bologna (2-1), poi due sconfitte (Atalanta e Crotone) e due pareggi (Juventus e Inter), per un totale di 5 punti in altrettante gare, il dato più allarmante arriva dai gol subiti che sono 10 contro i 6 segnati. L'emergenza Covid, che ha svuotato gli stadi, ha di fatto annullato il vantaggio del pubblico, ma le prestazioni casalinghe in Champions raccontano un'altra storia: la Lazio ha ottenuto due vittorie (Borussia Dortmund e Zenit) e un pareggio (Bruges) segnando 7 reti e subendone appena 4 un dato che rivela un'attenzione maggiore verso questa competizione dove la squadra di Inzaghi, unica italiana imbattuta, ha costruito la sua qualificazione proprio all'Olimpico.

Domani sera a Roma arriva l'Hellas Verona e il tecnico Inzaghi vuole fare bottino pieno per sfruttare una classifica molto corta che, con un paio di risultati positivi, consente di ritrovarsi immediatamente a ridosso delle prime. Ballottaggi in porta tra Reina e Strakosha, in difesa tra Radu e Hoedt e sulle fasce con Lazzari, Marusic e Fares in lotta per due maglie.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA