Inzaghi non s'arrende il Papu a tutti i costi

Enrico SarzaniniROMA - Inzaghi ci spera ancora: sogna il Papu Gomez con la maglia dell'Atalanta. Eccolo l'altro desiderio del tecnico dopo quello (esaudito) di Acerbi. Lo considera il giocatore ideale per rimpiazzare la casella vuota lasciata da Anderson che già da qualche mese aveva chiesto di cambiare aria. Esperto con il vizio del gol ma soprattutto ben inserito nel campionato italiano, sarebbe perfetto per Inzaghi che quando la trattativa sembrava in fase molto avanzata aveva anche avuto dei contatti diretti con l'argentino che si era detto pronto a trasferirsi a Formello. L'accordo con l'agente Riso d'altronde, è stato trovato già da tempo e per il Papu è pronto un quadriennale da 2 milioni netti a stagione bonus esclusi. Peccato che Percassi spari alto e chieda per il suo gioiello 15 milioni di euro, una cifra che il patron Lotito considera spropositata per un trentenne. Il presidente vuole accontentare l'allenatore ma non si piegherà alle volontà del club nerazzurro. Gomez lunedì scorso ha ammesso di voler ambire a un club «che punta alla Champions», messaggio che potrebbe sbloccare la trattativa anche se da qualche giorno i contatti tra le società si sono interrotti. La Lazio, così come accaduto per Acerbi, non farà follie, certa di individuare il sostituto di Anderson a cifre molto più ragionevoli. A spingere per l'arrivo di Gomez c'è anche Immobile: i due si sono conosciuti lo scorso inverno perché entrambi testimonial di uno shampoo. In Argentina invece sono certi che la Lazio abbia deciso di puntare forte su Gonzalo Martinez del River Plate che sarebbe già a caccia del suo sostituto. L'argentino con passaporto italiano continua a spingere per sbarcare in Italia nonostante il forte interesse di West Ham e Fulham. La Lazio resta in contatto con il suo agente Marcelo Simonian che nei giorni scorsi ha smentito la voce che si era sparsa di una sua presenza a Roma per trattare il passaggio in biancoceleste. Nella lunga lista degli osservati entra anche Franco Vazquez, ex Palermo oggi al Siviglia, la sensazione forte è che il diesse Tare stia lavorando a un mister x. Intanto, spunta il nome Baselli del Torino come possibile eventuale sostituto di Milinkovic, in quel ruolo piace anche il talento del Bruges Hans Vanaken. Mercato in uscita: Prce all'Omonia Nicosia, Perea alla Salernitana.riproduzione riservata ®