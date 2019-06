Inzaghi, idea tridente: Jony prima scelta

Enrico Sarzanini

ROMA Quella che sembrava solo un'idea sta prendendo corpo: Simone Inzaghi sta seriamente pensando di cambiare assetto per passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Caccia a un attaccante, quindi. L'operazione Jony è un indizio importante, perché il diesse Tare sta partendo proprio dall'attacco per costruire la squadra del futuro. Certe le permanenze di Immobile e Correa e con Caicedo sul piede di partenza, l'albanese lavora su Wesley del Bruges e sta chiudendo l'operazione che porterà l'esterno del Malaga in biancoceleste. Un arrivo imminente che conferma la volontà di cambiare modulo: in grado di giocare sia da esterno sinistro offensivo nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 può fare l'esterno in un 4-4-2 o in un 3-5-2 come seconda punta. Trovato l'accordo con l'esterno asturiano - quadriennale a 1,5 milioni a stagione serve quello con il Malaga che in caso di promozione in Liga potrebbe provare a trattenerlo: in scadenza del 2020 dovrebbe costare 5-6 milioni di euro.. Infine, una curiosità: i tifosi della Lazio, tra radio e social, chiamano Buffon in biancoceleste, visto che ieri ha chiuso con il Psg. Lotito li accontenterà?

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA