Inzaghi: «E' il momento di battere una grande»

Enrico SarzaniniROMA Cancellare in fretta la sconfitta con la Juve in campionato per ripartire. La Lazio ha questa sera a San Siro contro l'Inter l'occasione per ripartire. In palio le semifinali di Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni ha visto protagonisti proprio i biancocelesti. Inzaghi oltre al passaggio del turno vuole sfatare il tabù contro le grandi: «Con le big stiamo faticando ha spiegato alla Rai ma si tratta solo di un momento, in passato abbiamo fatto sempre ottime partite con le cosiddette grandi, portando a casa anche un trofeo importante (La Supercoppa, ndr)». Nell'ultima sfida di Coppa Italia contro l'Inter andata in scena due anni fa a San Siro la Lazio si qualificò alle semifinali grazie al 2-1 firmato da Biglia e Anderson: «Ma pensiamo al presente. Servirà la migliore Lazio ma e una buona dose di personalità ha spiegato a Lazio Style Radio e per farlo dobbiamo lasciarci alle spalle il campionato». Competizione che dai quarti inizia a diventare molto ambita: «Abbiamo visto che tutte le squadre ci tengono tantissimo. Inter e Lazio, di conseguenza, avranno grande voglia di affrontare il Milan in semifinale». Tutto senza pensare alla sfida persa immeritatamente contro la Juve in campionato: «Siamo reduci da un'ottima gara dalla quale, però, non siamo riusciti a raccogliere punti. Contro i nerazzurri servirà una grande partita perché l'Inter è un'ottima squadra ben allenata da Spalletti».Il tutto in attesa di notizie dal mercato, anche se Inzaghi non si sbilancia: «Eravamo tanti in rosa, qualcuno è dovuto andar via per forza di cose. Forse qualcuno arriverà, la fascia destra è la zona di campo che necessita di più. Io quello che posso fare è incidere sui giocatori che ho a disposizione». Stasera alle 23 il gong finale, ieri l'agente di Romulo, uno degli obiettivi di mercato, ha ammesso la trattativa con la società biancoceleste. Piace sempre tantissimo Zappacosta che è quasi inarrivabile, la soluzione low cost pronta per l'uso si chiama sempre Djavan Anderson, il difensore prestato in estate alla Salernitana e pronto a tornare in biancoceleste. Fronte formazione Inzaghi pronto ad un turn over parziale: out gli infortunati Patric, Luiz Felipe e Lukaku, e squalificato Cataldi, Strakosha sarà in porta, difesa a tre con Wallace, in vantaggio su Bastos, Acerbi e Radu. Nel mezzo linea con Marusic, Milinkovic, Leiva, Berisha e Durmisi in avanti Caicedo al fianco di Immobile.riproduzione riservata ®