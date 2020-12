Inzaghi contro il Milan capolista dell'ex Pioli può riaprire la stagione

Enrico Sarzanini

La Lazio vuole chiudere questo 2020 al meglio ma per farlo dovrà fermare la corsa del Milan capolista di Stefano Pioli (ore 20.45, Dazn). Un'impresa difficile ma certamente non impossibile per i biancocelesti capaci domenica sera di stendere il Napoli con un rotondo 2-0: «Vogliamo dare continuità a quella prestazione spiega il tecnico a Lazio Style Channel ma servirà una prestazione importante contro la prima della classe. Il Milan è la squadra più in forma del campionato che fino ad oggi ha ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come li hanno loro, ma andremo a Milano con la voglia di dare il massimo».

Solita emergenza a Formello, diversi i giocatori che resteranno a Roma: «Ci mancheranno Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares e per questo servirà una grande prestazione da squadra per non vanificare quanto di buono fatto contro il Napoli». Inzaghi ritroverà Pioli chr aveva conosciuto ai tempi della Lazio quando lui era ancora allenatore della Primavera: «Ha portato certezze al gruppo rossonero: se si gioca da squadra e con convinzione si possono vincere partite importanti». Un anno da chiudere in bellezza ma che ha regalato grandi soddisfazioni alla Lazio: «Il 2020 è iniziato con la vittoria della Supercoppa di Riad, poi siamo tornati in Champions League dopo 20 anni; poi, l'emergenza sanitaria ci ha penalizzati». Dal campo diversi i ballottaggi, in attacco Correa è a disposizione come Muriqi ma Caicedo è in vantaggio per il posto al fianco di Immobile. A centrocampo con Lazzari e Marusic sulle fasce, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Escalante. In difesa Radu sarà a sinistra, poi Luiz Felipe e uno tra Patric o Hoedt.



