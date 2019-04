Inzaghi: «Ci giochiamo tutto e i cambi saranno decisivi»

Enrico Sarzanini

ROMA Poche parole per Simone Inzaghi, è arrivato il momento di passare ai fatti. Alla vigilia della sfida contro il Milan che vale la finale di Coppa Italia il tecnico biancoceleste preferisce non perdersi troppo in chiacchiere e a Lazio Style Channel fotografa il delicato momento che attraversa la squadra senza troppi giri di parole: «Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo Verona, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio. Ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo». Si parte dallo 0-0 maturato all'andata all'Olimpico, in una notte la Lazio si gioca una stagione intera. Lunedì a Formello il presidente Claudio Lotito è stato molto chiaro ed ha chiesto a tecnico e giocatori di vincere la Coppa Italia per dare un senso alla stagione. «In questo momento dobbiamo far parlare il campo domani affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro i rossoneri sono sempre state molto tirate», ha proseguito il tecnico biancoceleste. «Dovremo esser bravi ad esser propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi. Abbiamo preparato bene la gara di Milano negli ultimi due giorni, ci giocheremo tanto assicura -. In 90 minuti dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi. Domani mi porterò dei cambi importanti, chi subentra è fondamentale quanto i titolari per centrare il nostro obiettivo».

Out lo squalificato Radu, che è fermo comunque per un problema alla caviglia, potrà giocare l'eventuale finale del 15 maggio in programma all'Olimpico di Roma, in difesa il tecnico è pronto a proporre una linea formata da Bastos, Luiz Felipe e Acerbi spostato sul centro sinistra. A centrocampo torneranno Romulo a destra e Lulic a sinistra con Leiva in cabina di regia. Confermatissimi Luis Alberto e Milinkvoic, entrambi espulsi contro il Chievo. In attacco questa volta sarà Correa a partire dall'inizio al fianco di Immobile con Caicedo. Da monitorare in ottica finale la delicata situazione dei diffidati che sono ben sette: Immobile, Milinkovic, Leiva, Parolo, Patric, Wallace e Marusic.

