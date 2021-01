Inzaghi cavalca l'onda del derby: «Lazio, niente scherzi, voglio i quarti»

Enrico Sarzanini

«Ci teniamo a questa competizione che ci ha dato tanto». Archiviato il derby il tecnico della Lazio Simone Inzaghi mette nel mirino i quarti di finale di Coppa Italia. Ostacolo quel Parma (alle 21,15 all'Olimpico, diretta Rai 2, arbitro Ayroldi di Molfetta) battuto due turni fa in campionato, l'allenatore vuole sfruttare l'entusiasmo per la vittoria al derby: «Una gara insidiosa e giochiamo contro un avversario tosto - ha spiegato a Lazio Style Radio - . Dobbiamo fare una partita da Lazio per accedere ai quarti di finale».

Brutte notizie per Inzaghi arrivano ancora dall'infermeria: «Luis Alberto si è operato d'urgenza e sarà out per alcune partite mentre perdiamo Luiz Felipe per diverso tempo per un problema alla caviglia». Il difensore si opererà oggi o domani a Monaco, tempi di recupero tra i 60 e i 70 giorni. Certo il turnover: «Darò un'occasione a giocatori che hanno avuto poco spazio».

Solo Acerbi, Marusic e Milinkovic, tra i titolari del derby, in porta tornerà Strakoska. Probabile formazione: Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. Il presidente Claudio Lotito ha presentato infine Arp Youth Sector il progetto rivolto ai giovani calciatori del settore giovanile: «È l'inizio di una struttura nuova - dice il patron - che fa della Lazio uno dei primi club a livello internazionale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

