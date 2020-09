Inzaghi, c'è il pericolo Gasp e la sua Atalanta: «Con Pereira siamo ok»

Enrico Sarzanini

La testa all'Atalanta con un occhio al mercato. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Gasperini in programma questa sera alle 20.45 (Sky Sport, arbitra Maresca) allo stadio Olimpico, Simone Inzaghi prova a mettere ordine. «Con l'arrivo di Pereira credo che il mercato sia finito», annuncia l'allenatore.

Oggi in Paideia atteso Gabriel Pereira, portiere classe 2002, prelevato dal Monaco, che sosterrà le visite mediche.

Con lui ci sarà anche Muriqi che, negativo al secondo tampone del Covid, verrà sottoposto ad accertamenti per verificare le condizioni del problema muscolare rimediato in estate. Niente visite invece per l'altro acquisto Hoedt, che sarebbe risultato positivo al Covid, salvo altre sorprese la Lazio è completa e Inzaghi non vede l'ora che si chiuda il mercato: «Tutti gli allenatori stanno avendo qualche turbolenza di mercato. La società sta cercando di soddisfarmi, perché avremo tante partite anche se in queste tre ravvicinate siamo un po' in ritardo, ma dopo la sfida con l'Inter, anche grazie alla sosta, avrò la squadra al completo».

Ecco dunque che la testa va inevitabilmente alla gara contro l'Atalanta primo dei due big match che la Lazio giocherà all'Olimpico in appena cinque giorni: «Affronteremo due squadre organizzate, che stanno facendo un ottimo cammino da quattro anni, ognuna con la propria metodologia. Contro l'Atalanta nel campionato scorso è successo di tutto e non dimentichiamo che l'Atalanta 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso alle semifinali di Champions. Sarà una partita tra due squadre che hanno giocato la loro prima gara di campionato tre giorni fa». Guai però a parlare di stanchezza: «Abbiamo cercato di recuperare le energie mentali e spero che i ragazzi possano giocare una grande partita».

Questa la formazione: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa e Immobile.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA