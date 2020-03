Inzaghi benedice il riposo Luis Alberto, Marusic e Acerbi tutti recuperati

Enrico Sarzanini

ROMA - In attesa che si decidano le sorti del campionato di Serie A, la Lazio prosegue la sua preparazione in vista del big match contro l'Atalanta che sulla carta si giocherebbe domenica a Bergamo. Buone notizie per il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi che potrà contare nuovamente su Acerbi, Marusic e Luis Alberto. L'inaspettato turno di riposo è arrivato come una manna dal cielo per l'allenatore che, qualora si dovesse giocare, potrà schierare la Lazio tipo. Il condizionale resta d'obbligo però e anche al quartier generale biancoceleste si attendono indicazioni sulla prossima giornata di campionato. Il programma è pronto perché la Lega ha ufficializzato lo slittamento dei prossimi due turni, ma il consiglio di Lega straordinario convocato per martedì getta ombre sul proseguo della stagione e l'ipotesi che il campionato si fermi non è più così remota. La Lazio, in attesa, si sta organizzando per la trasferta a Bergamo: partenza il giorno prima della gara, sabato, la squadra andrà in ritiro come di consueto a Grassobbio, vicinissima alle zone rosse, l'attrezzatura al seguito sarà tutta sanificata prima della partenza, nell'hotel non saranno ammessi tifosi per evitare contatti diretti con i giocatori che, come forma di prevenzione, verranno certamente sottoposti a dei tamponi per controllare se c'è qualche caso di positività.

In attesa che arrivino disposizioni ufficiali la squadra, che ha ottenuto due giorni di riposo, continua a lavorare. Luis Alberto, che ha giocato il secondo tempo dell'amichevole contro la Primavera di sabato è apparso in ottima forma ed ha dunque smaltito il problema all'inguine rimediato contro il Bologna. Lavoro a parte per Acerbi, Marusic e Jony che però sono tornati arruolabili, Inzaghi dovrà decidere l'undici migliore da schierare contro l'Atalanta di Gasperini, un girone dopo il clamoroso 3-3 dell'Andata che segnò la svolta biancoceleste.

