Inzaghi: bene solo i 3 punti

Enrico SarzaniniROMA - Mancava all'appello e ha risposto presente con una rete pesantissima: Luis Alberto ha regalato alla Lazio, scesa in campo con il lutto al braccio per la recente scomparsa di Mario Facco, la prima vittoria stagionale contro il Frosinone. Un 1-0 raggiunto con qualche affanno di troppo ma pesantissimo che consente ad Inzaghi di vivere la sosta senza troppe ansie. Ritrovato lo spagnolo, segnali di risveglio da parte di Milinkovic ma questa Lazio è ancora molto lontana dalla macchina da gol ammirata un anno fa.Inzaghi si gode la vittoria: «Abbiamo fatto un'ottima gara e non era semplice contro una squadra come il Frosinone che si è chiuso. Questa sera è l'inizio della nostra stagione: avevamo bisogno di questa vittoria che è arrivata. Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili». Squadra un po' in affanno il tecnico non fa drammi: «Tutti devono crescere, non solo Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Andava chiusa con un altro gol ma va bene così. Mi prendo la vittoria poi nella sosta lavoreremo per farci trovare al top alla ripresa». Così sui cambi tardivi: Servono quando ci sono dei problemi. Non soffrivamo anche se alcuni giocatori erano più stanchi di altri. Immobile scuro in volto? Nessuno vuole essere sostituito». Chiusura dedicata i nuovi: «Tutti giocheranno perché alla ripresa giocheremo in Europa dove tra l'altro abbiamo pescato un girone difficilissimo».Leiva punta forte sulla Lazio: «La stagione è lunga, la rosa è forte e non appena saremo al top della condizione sarà tutto più facile».«Nei momenti cruciali non abbiamo controllato al meglio la partita» l'istantanea di Badelj che non fa drammi per la manciata di minuti giocati: Quando arriverà il mio momento mi farò trovare pronto. Abbiamo vinto e questo era l'importante».Luis Alberto va dritto al punto: «Oggi contava solo il risultato, la vittoria. Ora avremo la sosta per lavorare e ritrovare sia la condizione fisica che mentale. Personalmente ho un po' di pubalgia e la sosta arriva al momento giusto». Poi torna sulla qualificazione alla Champions sfumata lo scorso anno all'ultimo: «Ci ha fatto male ma ci riproveremo». Poi scrive la parola fine sulle voci di mercato che lo volevano via da Roma: «L'anno scorso sapevo già che quest'anno sarei rimasto».riproduzione riservata ®