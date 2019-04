«Inzaghi, basta turnover la Lazio non ne ha bisogno»

Enrico Sarzanini

ROMA L'ultima vittoria è datata 3 settembre del 1989. Da allora la Lazio non è più riuscita a vincere a San Siro contro il Milan in campionato. Una vera impresa quella dell'allora tecnico Materazzi, tra i protagonisti c'era anche Fernando Orsi, secondo di Valerio Fiori: «Andammo con una squadra molto abbottonata con una piramide davanti alla porta. L'azione del gol non era offensiva, ma sul rilancio lungo del portiere Maldini nel tentativo di darla a Galli lo beffò con un pallonetto. A fine gara eravamo increduli e consapevoli di aver fatto un piccolo furtarello, lo posso dire tanto dopo 30 anni è andato in prescrizione...(ride, ndr)». Un'impresa che la Lazio di Inzaghi dovrà provare ad emulare per continuare a covare il sogno Champions: «Con il pareggio potresti avere delle speranze visto che devi recuperare la gara contro l'Udinese ma se perdi hai troppe squadre davanti e per sperare di arrivare quarto dovrebbero fallire in troppi, un'impresa». Sfida difficile ma Orsi crede nella Lazio: «E' arrivato il momento di infrangere anche questo tabù. Se ha vinto contro l'Inter può battere anche il Milan ma non sarà facile anche perché loro hanno Piatek che sega sempre». L'ex portiere biancoceleste ha un consiglio per Inzaghi: «La squadra deve cambiare atteggiamento rispetto alle ultime gare, Simone invece la formazione: sa bene che ha commesso qualche errore e adesso con i migliori in campo può espugnare San Siro». Lazio che da un paio di anni a questa parte sul più bello si perde, guai a fare paragoni con il pareggio dello scorso anno a Crotone che compromise l'ingresso in Champions: «In queste due gare Inzaghi aveva l'intera rosa a disposizione cosa che non era accaduta a Crotone quando dovette fare di necessità virtù. Con i titolari quella gara i biancocelesti avrebbero vinto. Ero certo che con le vittorie contro Roma ed Inter la squadra avesse superato l'ostacolo della personalità invece è più una questione di uomini: se fa troppo turn over paghi dazio anche contro formazioni tipo Sassuolo o Spal, diventi una squadra normale». Chiusura dedicata alle corsa per il quarto posto: «Mi sembra una corsa al ciapa no dove tutte aspettano le altre. Dico solo occhio all'Atalanta che gioca bene e fisicamente sta al top. Domenica la Roma non se la porta da casa con l'Udinese che ha bisogno di punti e con Tudor si è ritrovata soprattutto a livello di motivazioni».

