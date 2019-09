Inzaghi amaro: «Lazio, non sei ancora una big»

Enrico Sarzanini

ROMA Domina, segna, spreca e crolla nel finale. Nuova Lazio, vecchi errori la squadra di Simone Inzaghi torna da Ferrara con le pive nel sacco dopo aver dominato a tratti il match senza riuscire a chiuderlo. Vittoria in rimonta della Spal che vince 2-1 e, così come un anno fa, ferma la rincorsa Champions dei biancocelesti. Avanti grazie al rigore trasformato da Immobile nel primo tempo la Lazio si divora diverse palle gol incapace di chiudere il match. Nella ripresa il ritorno di fiamma della Spal che sfrutta il black out della squadra di Inzaghi e prima trova il pareggio con Petagna poi in pieno recupero completa la rimonta con la rete del definitivo 2-1 di Kurtic. Come un anno fa Ferrara fatale ai biancocelesti che, poco cinici in attacco e troppo molli in difesa, hanno mostrato i soliti limiti caratteriali, incapaci di chiudere un match a tratti dominato, sconsolato a fine gara il tecnico Inzaghi che non cerca scuse: «Penso che la colpa principale sia nostra perché una squadra che ambisce a determinate posizioni di classifica non può prendere un gol marcando a 5 metri un uomo». Secondo l'allenatore probabilmente la Lazio «non è ancora una grande squadra, perché una partita del genere non la si può perdere». Io sono il principale responsabile perché sono a capo del gruppo e probabilmente in queste prime partite abbiamo raccolto troppi elogi e l'abbiamo pagata oggi. Inzaghi spera che in futuro la squadra non commetta più certi errori.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

