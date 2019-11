Inviateci le vostre foto alla casella mail

L'emergenza buche chiama i romani e i romani rispondono: si moltiplicano di ora in ora le foto dei lettori che stanno inviando segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica della nostra redazione. Le immagini ritraggono situazioni di dissesto del manto stradale: buche profonde come crateri, voragini, squarci dell'asfalto e marciapiedi crepati. I quartieri che figurano sono quasi tutti. Dall'Infernetto a Saxa Rubra, a Cinecittà, alla Salaria, Cassia, Nomentana. E ancora: Monteverde, Trionfale, Boccea, Ardeatina e Casilina. Nelle didascalie che accompagnano le foto i cittadini esprimono rabbia e sdegno. In molti lamentano lo stato di degrado e pericolo in cui versa la città; tanti altri raccontano di incidenti sfiorati per miracolo alla guida di auto o scooter; altri ancora allegano immagini di pneumatici forati e danni alle vetture. Poi c'è chi sollecita la messa in sicurezza delle strade e chi chiede informazioni sulle procedure per ottenere il risarcimento dei danni.

Ricordiamo che potete inviare le vostre foto delle buche più pericolose alla casella dedicata latuabuca@leggo.it.(F. Sci.)

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

