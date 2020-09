Inviare foto hard a un minore su WhatsApp? È violenza sessuale

Inviare foto hard a un minore attraverso Whats App è violenza sessuale. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione respingendo il ricorso degli avocati di un uomo indagato per avere inviato messaggi e foto esplicite ad una ragazza minorenne invitandola a fare altrettanto. Nel ricorso la difesa aveva precisato che «in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche sessuali» dal vivo l'atto sessuale non sussisteva. La Cassazione ha invece dato per buona la sentenza del Tribunale del Riesame secondo cui la violenza sessuale risultava ben integrata, pur in assenza di contatto fisico». In pratica l'invio di foto hard con la richiesta di fare altrettanto coinvolgeevano la corporeità sessuale della persona offesa e erano finalizzati a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare il proprio istinto sessuale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 05:01

