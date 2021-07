Investito da un 84enne, muore accanto alla moglie

Emilio Orlando

Sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione. L'uomo è morto a pochi metri da sua moglie, investita come il consorte e rimasta gravemente ferita. L'automobile (una Polo) che li ha falciati mentre attraversavano su via dell'Acqua Bullicante a Tor Pignattara, era guidata da un 84enne, poi ricoverato in stato di choc visto che si era fermato a prestare soccorso. Quando si è reso conto che per Gregorio Impellizzeri, 77 anni, non c'era più niente da fare, l'automobilista ha avuto un mancamento.

I rilievi della polizia locale del V gruppo prenestino, hanno ricostruito la dinamica. L'anziano al volante è stato sottoposto agli esami dell'alcol test e del drug test per trovare eventuali tracce di droga nel sangue, ma è risultato negativo. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto dagli agenti, non si esclude che i due pedoni investiti abbiano attraversato all'improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

