Investe un poliziotto e tenta la fuga: preso

Mentre fuggiva a bordo di uno scooter ha investito un poliziotto, terminando la corsa corsa contro una volante. In particolare, un uomo di 52 anni percorrendo via Prenestina, vicino un esercizio commerciale, vestito di scuro e con il volto travisato da una sciarpa, alla vista degli agenti si è subito dato alla fuga, dando vita ad un rocambolesco inseguimento. Il fuggitivo, giunto nei pressi di Casal Bruciato, malgrado avesse la strada bloccata da un poliziotto della volante, ha continuato la corsa investendolo. All'arrivo dei rinforzi, l'uomo a bordo di scooter ha impattato violentemente contro una volante che stava procedendo nel senso opposto, dopodichè ha tentato la fuga a piedi e, all'alt di Polizia, ha puntato verso gli agenti una pistola che, da accertamenti successivi, è risultata essere una replica. Il 52enne, con numerosi precedenti di polizia, è stato raggiunto dagli agenti poco dopo e accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. All'uomo è stata trovata indosso una replica di placca identificativa, in uso alle forze di polizia, dei guanti in lattice e un nastro isolante. (E. Orl.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

