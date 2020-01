Investe un marocchino per il furto del telefono

Ha usato l'auto per vendicarsi: si è buttato per le strade di Imola in cerca della sua preda, e quando l'ha avvistata, in un budello stretto e senza marciapiedi in pieno centro, ha lanciato la vettura e lo ha ammazzato.

Gli inquirenti ne sono certi: V.I, 43 anni, operaio, ha ucciso con il proprio fuoristrada M.A.E.F., marocchino di 34 anni, reo di aver rubato alcuni giorni fa il cellulare al figlio dell'operaio. Subito dopo l'incidente l'investitore si è presentato al commissariato di zona in stato confusionale e ha raccontato l'accaduto: «Ma io non volevo ucciderlo, è stata una disgrazia», ha tentato di difendersi. Il pm di turno, Anna Cecilia Sessa, che coordina le indagini della polizia, non ha creduto alla fatalità e dopo l'interrogatorio - nella notte tra domenica e ieri - ne ha disposto il fermo per omicidio aggravato volontario. L'ipotesi investigativa parte da alcuni precedenti tra l'investitore e la vittima: a fin anno c'è stato il furto del cellulare e un litigio tra il marocchino e il figlio dell'operaio; tre giorni fa il padre e la vittima si erano incontrati e si era scatenata una rissa; e domenica sera molti testimoni hanno visto l'operaio girare a forte velocità per il centro. In via Mameli ha visto il marocchino che camminava e ha puntato il fuoristrada su di lui. (N.Riv.)

riproduzione riservata ®

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA