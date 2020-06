Invalidi civili l'assegno sale a 516 euro

Agli invalidi civili totali la legge non assicura «i mezzi necessari per vivere»: lo ha stabilito la Corte costituzionale, secondo cui i 285,66 euro mensili, previsti dalla legge non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando con ciò il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. La Corte da così alzato il tetto a 516,46 euro, pari al minimo del trattamento pensionistico di legge. Il caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno. Il pronunciamento della Corte non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA