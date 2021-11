Intesa Draghi-Gualtieri: 2 miliardi per la Capitale

Rimettere in sesto i trasporti e fare del Giubileo un'occasione di rilancio immediato: soprattutto con questo obiettivo il Governo ha stanziato per la Capitale oltre 2 miliardi di euro di risorse aggiuntive.

È il dato più concreto emerso dal primo incontro ufficiale, a Palazzo Chigi, tra il premier Mario Draghi e il sindaco Roberto Gualtieri: «Ai circa 1,5 miliardi per il Giubileo in Manovra ha spiegato il neo sindaco capitolino - vanno aggiunte le risorse europee e quelle nuove stanziate per il trasporto pubblico collettivo nella legge di Bilancio. Per Roma ci sono più di 2 miliardi. Stiamo lavorando per assicurare nel medio periodo fondi soprattutto per la dotazione di metropolitane: Roma deve avere una rete adeguata». Un'attenzione particolare, quindi, sarà rivolta ai trasporti su ferro: nello specifico, saranno 425 milioni di euro i fondi (stanziati ma fermi da anni) che saranno sbloccati per la manutenzione delle metropolitane. Nell'incontro si è parlato anche del rallentamento della raccolta dei rifiuti a Roma dovuto ad un guasto nell'impianto di Frosinone.

(L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

