Interpretare i comportamenti di Fido

Il libro di questa settimana si intitola La comunicazione del cane. Come interpretare segnali, comportamenti e interazioni di Alexa Capra e Daniele Robotti. Gli autori, esperti educatori cinofili, nel campo della rieducazione e recupero pure dei cani da combattimento sequestrati alle organizzazioni malavitose, ci prendono per mano e ci introducono nel mondo quotidiano canino a 360 gradi.

Infatti in questo momento nel mondo della cinofilia si nota un forte interesse e una marcata esigenza di conoscere e capire meglio l'universo cane. L'attenzione si è spostata sempre più dall'addestramento alla convivenza uomo-cane: e per educare il cane alla vita sociale e riconoscere e prevenire i primi segnali di un problema o di un disagio, evitando così situazioni a rischio. Le conoscenze e competenze sulla comunicazione sociale, i segnali, i comportamenti e le interazioni, sono sicuramente cresciuti negli ultimi anni, grazie all'intensificarsi degli studi scientifici e alla comparsa di nuove metodologie nell'educazione cinofila. Gli autori in questo bel libro si propongono di descrivere e spiegare i segnali, i comportamenti e le interazioni sociali del cane, con l'obiettivo di dare degli strumenti di uso pratico nella convivenza con il cane riuscendo a darci una nuova visione del mondo canino.(A.Ben.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

