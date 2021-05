Internazionali Bnl d'Italia: impresa Sonego, è nei quarti

Il pubblico finalmente ammesso ieri al Foro Italico ha portato fortuna, almeno in parte, al nostro tennis. Lorenzo Sonego si è reso protagonista di una splendida impresa battendo il numero 4 del mondo Thiem con il punteggio di 6-4 6-7 (5) 7-6 (5), infiammando il pubblico romano con un tennis stellare. Stasera alle 19 se la vedrà con il russo Rublev, top ten mondiale. Non ci sarà, invece, Matteo Berrettini, sconfitto dal greco (n.5) Tsitsipas con il punteggio di 7-6 6-2. Ci tenevo a vincere - ha ammesso Berrettini - mi dispiace, è andata così. Ho fatto quello che potevo, lui ha giocato meglio di me. Pericolo scampato per Rafa Nadal, che ha rischiato grosso contro il danese Shapovalov, battuto in rimonta per 3-6 6-4 7-6 (annullando anche due match-point). Nessun problema, invece, per Nole Djokovic, vincente con un netto 6-2 6-1 su Davidovich Fokina. (C.Fag.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA