INTERCETTAZIONI CHOC

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiNon c'è pace per Stefano Cucchi. Dopo la confessione di uno dei carabinieri coinvolti presumibilmente nella sua morte, spuntano nuove dichiarazioni. In una intercettazione Francesco Di Sano, parlando con il cugino, l'avvocato Gabriele Di Sano, entrambe indagati per falso, confessa di aver nascosto un dettaglio importante. Il dolore alle costole sarebbe sparito negli atti modificati: «Loro mi dicevano non cambia nella sostanza perché è scomparso questo: i dolori al costato sono diventati dolori alle ossa», afferma durante la telefonata. Poi chiarisce quello che è accaduto il giorno in cui ha testimoniato, ricordando il momento in cui si è presentato davanti al Pm: «Io ci sono andato impreparato, con l'ansia perché lui ti intimorisce proprio. Io non ho fatto nulla, ma il reato c'è per carità di Dio, risponderò di quello ma ripeto c'è la buona fede, per me sono identiche le due annotazioni, cambia solo la sintassi. La confessione del carabiniere, che era in servizio alla stazione Tor Sapienza, dove Cucchi fu portato dalla caserma Casilina, di fatto ribadisce un ennesimo illecito svoltosi quella notte ai danni del detenuto. Di Sano nella stessa telefonata ammette anche quelli che sono i suoi sospetti al legale: «Questi vogliono arrivare ai vertici», confessa convinto che qualcuno creda che ci sia qualcosa di non detto, ma ammette di avere il timore di finire coinvolto in una storia più grande di lui: quella in cui sono stati «modificati i verbali» per «eseguire un ordine dato dall'alto».Durante il processo a carico dei cinque carabinieri ha parlato anche Silvia Porcelli, infermiera del reparto di medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. La donna ha ribadito la testimonianza fatta nel primo processo: «Cucchi mi disse che qualcuno gli aveva menato e che erano stati i carabinieri. Quando dissi a Stefano che avrei dovuto chiamare gli agenti della polizia penitenziaria come testimoni di quello che diceva lui, mentre uscivo dalla stanza, mi disse non chiamare nessuno, tanto non lo ripeto. Quello di Stefano sembrava solo un sonno profondo, ha affermato un altro infermiere, ma Cucchi non ha mai più riaperto gli occhi e ancora oggi aspetta giustizia.riproduzione riservata ®