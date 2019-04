Intercettato e disinnescato un plico per la Appendino

Mario Fabbroni

Magari aiuta avere gli occhi azzurro ghiaccio di Daniel Craig oppure i muscoli d'acciaio di Sean Connery o, ancora, il soriso ammaliante di Roger Moore.

Ma è meglio che si sappia che per diventare un agente 007 in forza all'Intelligence italiana, i requisiti richiesti sono altri. E basta leggerli sul sito dei Servizi Segreti (www.sicurezzanazionale.gov.it), per partecipare poi al singolare reclutamento mirato che si concluderà il prossimo 10 maggio.

AAA Agente segreto cercansi sembra infatti lo slogan del nuovo bando partito in queste ore che punta a scovare «eccellenze» con una formazione specifica in alcuni settori: discipline umanistiche, economiche, giuridiche o internazionali e profili con qualificate competenze nei vari ambiti della cybersecurity. Come, ad esempio, la ricerca, il monitoraggio, l'analisi ma soprattutto il contrasto alla minaccia incombente.

Le precedenti ricerche di personale del 2018 e del 2017 (circa 4mila candidature all'anno) erano limitate a competenze nei settori cyber e lingue rare. Questa volta invece il campo si allarga anche a «figure tecniche con elevate conoscenze linguistiche, che abbiano capacità di analisi, o esperienze maturate in aree, organizzazioni e/o organismi esteri».

Ma non bastano le competenze tecniche e le conoscenze teoriche. Viene infatti richiesta agli aspiranti 007 «una sentita adesione ai valori che «caratterizzano il Sistema di informazione della sicurezza della Repubblica: lealtà, riservatezza, coraggio, patriottismo, proiezione verso il futuro». Il primo passo è registrarsi sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it e seguire le istruzioni che saranno inviate via mail. E che - come nella migliore tradizione dei film di spionaggio - si autodistruggeranno dopo pochi minuti.

