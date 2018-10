Inter, vittoria e sudore

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Non c'è niente da fare. È nel Dna dell'Inter vincere e soffrire. L'ha fatto mercoledì in Champions ad Eindhoven, ha concesso il bis ieri sera nel catino-inferno del Mazza a Ferrara: 1-2 grazie alla doppietta di Icardi (e nel mezzo l-1 illusorio spallino di Paloschi). Altri tre punti in saccoccia, per Lucianone Spalletti, che si arrampica così al terzo posto (in solitaria) alle spalle delle (solite) note: Juventus, padrona della serie A, e Napoli, che in Carlo Ancelotti ha il suo vero top player.Bene, tornando a parlare della Beneamata, ecco un'altra notte da uomini coraggiosi e dal cuore forte. La Spal ha fatto correre e sudare l'Inter. Che ha colpito alla prima vera occasione. Minuto numero 14 quando Icardi, di crapa, la spizza: c'è la deviazione col braccio di Djorou (sarebbe stato rigore) e pallone alle spalle del povero Gomis. Quattro più tardi la Spal potrebbe pareggiarla subito: Miranda stende Felipe, è rigore. Antenucci dagli 11 metri calcia fuori, con Hnadanovic fermo al centro della porta. Poco dopo il portierione nerazzurro fa il miracolo su Felipe. E prima del riposo dalla parte opposta Cionek salva sulla linea, con Icardi pronto a ribadire in gol, dopo la spizzata di Vecino.La ripresa si apre com'era finita la prima frazione. Spal indemoniata: Petagna da sei metri spara alto. Ci pensa il neo entrato Paloschi a rimettere le cose a posto, anticipando di piatto Miranda: 1-1 e delrio spallino al Mazza (72'). Tuttavia l'illusione dei ferraresi dura sei minuti. Perisic, ennesimo assist per Icardi (il sedicesimo!): il taglio verticale esalta Maurito che firma il 2-1.Icardi è la felicità fatta a persona: «Tre punti importanti, in un campo per niente facile. Ricordiamo com'è andata l'anno scorso (1-1, ndr). L'essenziale è che vinca l'Inter».Ecco Luciano Spalletti: «Abbiamo colpito al momento giusto. E contro questa Spal non era affatto semplice. E poi dopo una vittoria in Champions, c'è sempre il rischio di andare in difficoltà in campionato. In alcuni frangenti abbiamo concesso troppo spazio agli avversari, ma la Spal ha disputato una grande partita. Come noi, d'altronde. Icardi? Gol a parte si è sacrificato per la causa. Insomma, un vero bomber e leader di quest'Inter». Parole sante, caro Spalletti.riproduzione riservata ®